Глобальний кібертероризм наближається: США змоделювали найгірший сценарій атаки

Китайське хакерське угруповання Volt Typhoon понад три роки поспіль проникало в американські цивільні та військові об'єкти.

На відміну від класичного шпигунства, мета цих атак - закладення шкідливого софту в систему для потенційно одночасного підриву роботи електромереж, водоканалів та телекомунікацій.

Навчання в Нью-Йорку показали: у разі активації цих "цифрових бомб" суспільство зіткнеться з каскадним руйнуванням життєво важливих систем, до якого не готовий ні приватний сектор, ані держава.

Як виглядав сценарій?

У центрі симуляції опинився липень 2027 року. За сценарієм на тлі зростання геополітичної напруги довкола Тайваню хакери одночасно атакують 5000 водоканалів США.

Це призводить до фізичного пошкодження обладнання та розриву водогонів.

Організатор гри - колишній стратег Агентства з кібербезпеки та захисту інфраструктури (CISA) Джошуа Корман - створив умову ресурсної нестачі, аби перевірити алгоритми дій страхових компаній, які зазвичай першими фінансують ліквідацію наслідків кібератак.

Наслідки та пріоритети порятунку

Вже на другий день імітованого конфлікту з ладу почали виходити суміжні галузі.

Що конкретно відбувалося?

Зупинка дата-центрів: зупинка систем водяного охолодження призвела до масових збоїв хмарних сервісів.

Криза у медицині: тисячі лікарень залишилися без функціонуючих систем вентиляції та кондиціонування повітря (HVAC). Це вимагало негайної евакуації пацієнтів під час літньої спеки.

Падіння виробництва: припинення постачання води заморозило випуск фармпрепаратів, спричинивши дефіцит життєво важливих ліків, зокрема інсуліну.

Під час розподілу обмеженої кількості фахівців із реагування на інциденти учасники зіткнулися з вибором між порятунком людських життів, підтримкою економіки та забезпеченням потреб військових.

Першопочаткова спроба пріоритизувати клієнтів за розміром виручки продемонструвала непридатність стандартних комерційних підходів під час національної надзвичайної ситуації.

Реальний стан загрози

Вправи висвітлили головну юридичну та фінансову проблему: подібні кібератаки є фактично нестараховими.

Незважаючи на відсутність активних деструктивних дій з боку Volt Typhoon на цей момент, фахівці з безпеки підтверджують: угруповання продовжує непомітно закріплюватися в мережах малих і великих американських міст, зберігаючи потенціал для масштабної дестабілізації.