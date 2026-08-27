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Військові США більше не знають, чому вірити: ШІ навчився підробляти дані

17:36 27.08.2026 Чт
2 хв
Сліпа зона розвідки?
aimg Ольга Завада
Військові США більше не знають, чому вірити: ШІ навчився підробляти дані Зміна політики США послабила моніторинг ворожого ШІ (фото: Pexels)
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ШІ дає військовим перевагу у швидкості прийняття рішень, але водночас підриває довіру до інформації. Командувач спецоперацій США Френк Бредлі попередив, що діпфейки та генеративний ШІ можуть зробити будь-які дані сумнівними.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Defence One.

Френк Бредлі зазначив, що сучасний інформаційний простір перетворився на ключове поле бою, де боротьба точиться не лише за збір даних, а й за верифікацію їхньої правдивості.

Переваги ШІ на полі бою

Використання штучного інтелекту дозволяє об'єднувати тисячі джерел даних у єдину картину в режимі реального часу з оновленням буквально щохвилини.

Успішні кейси: Бредлі навів приклад квітневої операції з порятунку пілота збитого винищувача F-15 за лінією фронту. Місія стала можливою завдяки чіткій синхронізації розвідки, кіберпідтримці та аналітичним ШІ-моделям.

Прийняття рішень: автоматизована аналітика дозволяє оперативникам отримувати інформаційну перевагу, а це конвертується у швидкість дій.

"Ерозія довіри" та масштабований обман

Зворотним боком технологічного стрибка стало те, що зловмисники, ворожі держави та диктаторські режими отримали інструменти для масового маніпулювання свідомістю.

Загроза діпфейків: адмірал Бредлі зазначив, що навіть його власний штаб стикався з розіграшами за допомогою ШІ.

Сучасні генеративні інструменти створюють синтетичні голоси, клоновані обличчя та фальшиві особистості, які здатні обдурити навіть професіоналів.

Діяльність ворогів: Росія, Китай та навіть малі диктатури (як-от режим Ібрагіма Траоре в Буркіна-Фасо) активно використовують ШІ для дезінформації та контролю над населенням.

Підрив розвідки: представники контррозвідки США зазначають, що ШІ зробив дезінформацію масштабованою. Це змушує сумніватися в будь-якому джерелі даних, оскільки підробити можна будь-який цифровий слід.

Читайте більше: Вигадує характеристики та зброю: інженери стелс-винищувачів виявили небезпеку ШІ

Проблеми прозорості та захист від автономних ШІ-агентів

За словами колишніх посадовців Держдепартаменту США, ситуація ускладнюється зменшенням прозорості модерації вмісту на великих медіаплатформах та зміною внутрішньополітичних пріоритетів у Вашингтоні.

Це вже призвело до ослаблення спеціалізованих структур з моніторингу іноземного впливу (зокрема у ФБР та USAID).

Наразі ключовим викликом для Міністерства оборони США, акцентує Бредлі, є забезпечення захисту самих баз даних та розвідувальних систем від майбутніх атак із боку автономних ворожих ШІ-агентів, які здатні непомітно змінювати інформацію зсередини.

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