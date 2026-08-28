Глобальный кибертерроризм приближается: США смоделировали худший сценарий атаки

Китайская хакерская группировка Volt Typhoon более трех лет проникала в американские гражданские и военные объекты.

В отличие от классического шпионажа, цель этих атак - закладка вредного софта в систему для потенциально одновременного подрыва работы электросетей, водоканалов и телекоммуникаций .

Учения в Нью-Йорке показали: в случае активации этих "цифровых бомб" общество столкнется с каскадным разрушением жизненно важных систем, к которому не готов ни частный сектор, ни государство.

Как выглядел сценарий?

В центре симуляции оказался июль 2027 года. По сценарию на фоне роста геополитического напряжения вокруг Тайваня хакеры одновременно атакуют 5000 водоканалов США.

Это приводит к физическому повреждению оборудования и разрыву водопроводов.

Организатор игры - бывший стратег Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) Джошуа Корман - создал условие ресурсной нехватки, чтобы проверить алгоритмы действий страховых компаний, обычно первыми финансирующих ликвидацию последствий кибератак.

Последствия и приоритеты спасения

Уже на второй день имитированного конфликта начали выходить смежные отрасли.

Что конкретно происходило?

Остановка дата-центров: остановка систем водяного охлаждения привела к массовым сбоям облачных сервисов.

Кризис в медицине: тысячи больниц остались без функционирующих систем вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). Это требовало немедленной эвакуации пациентов во время летнего зноя.

Падение производства : прекращение поставки воды заморозило выпуск фармпрепаратов, повлекшие дефицит жизненно важных лекарств, в частности инсулина.

При распределении ограниченного количества специалистов по реагированию на инциденты участники столкнулись с выбором между спасением человеческих жизней, поддержкой экономики и обеспечением военных потребностей.

Первоначальная попытка приоритизировать клиентов по размеру выручки продемонстрировала непригодность стандартных коммерческих подходов во время национальной чрезвычайной ситуации.

Реальное состояние угрозы

Упражнения осветили главную юридическую и финансовую проблему: подобные кибератаки фактически нестараховые.

Несмотря на отсутствие активных деструктивных действий со стороны Volt Typhoon на данный момент, специалисты по безопасности подтверждают: группировка продолжает незаметно закрепляться в сетях малых и крупных американских городов, сохраняя потенциал для масштабной дестабилизации.