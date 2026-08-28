Глобальный кибертерроризм приближается: США смоделировали худший сценарий атаки

Что произойдет, если хакеры одновременно выведут из строя тысячи водоканалов в США? Закрытая симуляция для страховых компаний показала: инфраструктура и страховой рынок не готовы к столь масштабным кибератакам.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на WIRED.
Китайская хакерская группировка Volt Typhoon более трех лет проникала в американские гражданские и военные объекты.
В отличие от классического шпионажа, цель этих атак - закладка вредного софта в систему для потенциально одновременного подрыва работы электросетей, водоканалов и телекоммуникаций .
Учения в Нью-Йорке показали: в случае активации этих "цифровых бомб" общество столкнется с каскадным разрушением жизненно важных систем, к которому не готов ни частный сектор, ни государство.
В центре симуляции оказался июль 2027 года. По сценарию на фоне роста геополитического напряжения вокруг Тайваня хакеры одновременно атакуют 5000 водоканалов США.
Это приводит к физическому повреждению оборудования и разрыву водопроводов.
Организатор игры - бывший стратег Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) Джошуа Корман - создал условие ресурсной нехватки, чтобы проверить алгоритмы действий страховых компаний, обычно первыми финансирующих ликвидацию последствий кибератак.
Уже на второй день имитированного конфликта начали выходить смежные отрасли.
Что конкретно происходило?
Остановка дата-центров: остановка систем водяного охлаждения привела к массовым сбоям облачных сервисов.
Кризис в медицине: тысячи больниц остались без функционирующих систем вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). Это требовало немедленной эвакуации пациентов во время летнего зноя.
Падение производства : прекращение поставки воды заморозило выпуск фармпрепаратов, повлекшие дефицит жизненно важных лекарств, в частности инсулина.
При распределении ограниченного количества специалистов по реагированию на инциденты участники столкнулись с выбором между спасением человеческих жизней, поддержкой экономики и обеспечением военных потребностей.
Первоначальная попытка приоритизировать клиентов по размеру выручки продемонстрировала непригодность стандартных коммерческих подходов во время национальной чрезвычайной ситуации.
Упражнения осветили главную юридическую и финансовую проблему: подобные кибератаки фактически нестараховые.
Несмотря на отсутствие активных деструктивных действий со стороны Volt Typhoon на данный момент, специалисты по безопасности подтверждают: группировка продолжает незаметно закрепляться в сетях малых и крупных американских городов, сохраняя потенциал для масштабной дестабилизации.