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Глобальний IT-збій: українцям дали інструкцію, як впоратися з проблемою

Фото: українцям дали інструкцію, як впоратися з глобальним IT-збоєм (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Держспецзв’язку відреагували на технологічний збій в Україні. Фахівці дали поради, як швидко впоратись з проблемою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв’язку.

У відомстві пояснили, що ряд організацій в Україні та світі зіштовхнулись з проблемою запуску комп’ютерів, які функціонують на операційній системі Microsoft Windows та використовують програмне забезпечення CrowdStrike Falcon. 

"Організації України, на яких вплинула зазначена проблема, вже повністю або частково відновили свою роботу", - наголосили у Держспецзв’язку.

Крім того, фахівці Держспецзв’язку рекомендують скористатись інструкціями CrowdStrike для швидкого розв'язання цієї проблеми:

  • завантажте Windows у безпечному режимі або середовищі відновлення Windows;
  • перейдіть до каталогу C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike;
  • знайдіть файл з назвою  "C-00000291*.sys", і видаліть його;
  • перезавантажте комп’ютер або сервер.

Фахівці радять застосувати зазначений спосіб, поки CrowdStrike працює над усуненням проблеми і не надасть офіційної інформації.

Куди телефонувати

Держспецзв’язку готові надати консультативну та практичну допомогу у вирішенні проблеми. Для отримання допомоги звертайтесь до Урядової команди реагування CERT-UA: 

  • incidents@cert.gov.ua;
  • тел.+38 (044) 281-88-25.

Глобальний збій

З ранку в п'ятницю, 19 липня, стало відомо відразу про кілька збоїв - у роботі "Нової пошти", Vodafone, Sense Bank і Monobank.

Пізніше з'ясувалося, що збій не локальний, а глобальний і торкнувся роботи сервісів, компаній не лише в Україні, а й у світі. Він пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows. З цієї причини виникли проблеми в роботі банків, аеропортів, не працює Лондонська біржа і не тільки.

Докладніше про наслідки збою - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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