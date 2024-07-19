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Глобальный IT-cбой: украинцам дали инструкцию, как справиться с проблемой

Фото: украинцам дали инструкцию, как справиться с глобальным IT-cбоем (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Госспецсвязи отреагировали на технологический сбой в Украине. Специалисты дали советы, как быстро справиться с проблемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

В ведомстве пояснили, что ряд организаций в Украине и мире столкнулись с проблемой запуска компьютеров, работающих на операционной системе Microsoft Windows и использующих программное обеспечение CrowdStrike Falcon.

"Организации Украины, на которых повлияла указанная проблема, уже полностью или частично возобновили свою работу", - подчеркнули в Госспецсвязи.

Кроме того, специалисты Госспецсвязи рекомендуют воспользоваться инструкциями CrowdStrike для быстрого решения этой проблемы:

  • загрузите Windows в безопасном режиме или в среде восстановления Windows;
  • перейдите в каталог C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike;
  • найдите файл с названием "C-00000291*.sys", и удалите его;
  • перезагрузите компьютер или сервер.

Специалисты советуют применить указанный способ, пока CrowdStrike работает над устранением проблемы и не предоставит официальную информацию.

Куда звонить

Госспецсвязи готовы предоставить консультативную и практическую помощь в решении проблемы. Для получения помощи обращайтесь в Правительственную команду реагирования CERT-UA:

  • incidents@cert.gov.ua;
  • тел.+38(044) 281-88-25.

Глобальный сбой

С утра в пятницу, 19 июля, стало известно сразу о нескольких сбоях - в работе "Новой почты", Vodafone, Sense Bank и Monobank.

Позже выяснилось, что сбой не локальный, а глобальный и затронул работу сервисов, компаний не только в Украине, но и в мире. Он связан с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows. По этой причине возникли проблемы в работе банков, аэропортов, не работает Лондонская биржа и не только.

Подробнее о последствиях сбоя - читайте в материале РБК-Украина.

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