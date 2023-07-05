Глобальна ядерна безпека - фікція, яка тримається на добрій волі, - Подоляк

За словами Михайла Подоляка, глобальна ядерна безпека стала фікцією на тлі того, як Росія демонстративно обнуляє ключові стовпи світопорядку, а також ламає право й договори про ядерне стримування.

"Більше того, періодично на публіку виходить черговий "офіційний суб'єкт Росії" і, кривляючись на камеру, прямо погрожує: "У нас є ядерна бомба, і ми можемо застосовувати її проти неядерної країни". Паралельно з цим інші російські суб'єкти відкрито мінують захоплений ядерний об'єкт - ЗАЕС, цинічно загрожуючи підривом", - пише радник голови Офісу президента.

У відповідь, як відзначив Подоляк, Україна отримує від міжнародних партнерів тишу.

"Повернуся до початкового питання: чому ми вважаємо, що світ має глобальну ядерну безпеку? Хіба все не тримається лише на добрій волі та наших відвертих ілюзіях?", - додає Подоляк.

Ситуація на ЗАЕС

Президент Володимир Зеленьский заявив про наміри росіян влаштувати теракт на ЗАЕС з наступним викидом радіації. Зокрема голова ГУР МО Кирило Буданов також підтвердив цю інформацію та відзначив, що окупанти додатково замінували ставок-охолоджувач на станції.

При цьому вчора, 4 червня, Росія звинуватила Україну нібито в планах "вдарити по Запорізькій АЕС за допомогою дронів і ракет".

Тим часом Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії ООН заявили про те, що нібито не побачили жодних доказів наявності протипіхотних мін, встановлених на території станції.