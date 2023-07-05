Глобальная ядерная безопасность - фикция, держащаяся на доброй воле, - Подоляк

По словам Михаила Подоляка, глобальная ядерная безопасность стала фикцией на фоне того, как Россия демонстративно обнуляет ключевые столпы миропорядка, а также ломает право и договоры о ядерном сдерживании.

"Более того, периодически на публику выходит очередной "официальный субъект России" и, кривляясь на камеру, прямо угрожает: "У нас есть ядерная бомба, и мы можем применять ее против неядерной страны". Параллельно с этим другие российские субъекты открыто минируют захваченный ядерный объект - ЗАЭС, цинично угрожая подрывом", - пишет советник главы Офиса президента.

В ответ, как отметил Подоляк, Украина получает от международных партнеров тишину.

"Вернусь к первоначальному вопросу: почему мы считаем, что мир имеет глобальную ядерную безопасность? Разве все не держится только на доброй воле и наших откровенных иллюзиях?", - добавляет Подоляк.

Ситуация на ЗАЭС

Президент Владимир Зеленский заявил о намерениях россиян устроить теракт на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. В частности, глава ГУР МО Кирилл Буданов также подтвердил эту информацию и отметил, что оккупанты дополнительно заминировали ставок-охладитель на станции.

При этом вчера, 4 июня, Россия обвинила Украину якобы в планах "ударить по Запорожской АЭС с помощью дронов и ракет".

Между тем, Инспекторы Международного агентства по атомной энергии ООН заявили о том, что якобы не увидели никаких доказательств наличия противопехотных мин, установленных на территории станции.