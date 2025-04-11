Глубокий смысл или красивая традиция? Почему на Пасху украинцы ходят в храм с корзинами
На Пасху украинцы привыкли ходить в храм и освящать определенные продукты, собранные в праздничную корзину. Однако откуда взялась такая традиция и является ли корзина определенным символом Светлого Христова Воскресения?
Подробнее о том, почему украинцы приходят в храм на Пасху с корзиной и что она может символизировать в народной традиции, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Почему украинцы приходят в храм на Пасху с корзиной
Ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерей ПЦУ Георгий Коваленко в комментарии РБК-Украина сообщил, что о каком-либо "символизме" относительно пасхальных корзин ему неизвестно.
По мнению эксперта, ничего подобного с точки зрения Церкви нет. Кроме того, "никаких правил относительно пасхальных корзин у Церкви не существует".
"Это - наша традиция. Их же (продукты для освящения, - Ред.) в чем-то нужно носить. Более того, корзина имеет открытую форму. Это - удобно", - отметил священник.
Он добавил, что это - просто "наша, украинская традиция".
Протоиерей рассказал также, что сейчас украинцы, которые находятся за границей, буквально "добывают" корзины накануне праздника.
"И в чатах, в которых там люди готовятся встречать Пасху, они как раз друг друга спрашивают. И друг другу помогают найти корзины", - пояснил он.
По словам Коваленко, для украинцев прийти в храм с пасхальной корзиной - это "красиво и традиционно".
"Но это не имеет никакого символического какого-то там значения", - подытожил он.
Что может символизировать пасхальная корзина в народной традиции
В пресс-службе Православной Церкви Украины ранее рассказали, что приносить в храм на освящение в светлый день Христова Воскресения пасхальные корзины с праздничной пищей - это добрая, радостная и благословенная традиция.
Считается, что потребление освященных на Пасху продуктов:
- укрепляет человека телесно;
- напоминает о причастии (приобщении) к истинной Пасхе Христовой;
- объединяет всех верных любовью в Иисусе Христе.
"Помните, что пасхальные корзины с паской - это символ любви к ближним. И мы составляем праздничную корзину, прежде всего, чтобы разделить ее с ближними", - отметили в ПЦУ.
Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли есть кулич до Пасхи и какие продукты можно положить в пасхальную корзину.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: комментарий ректора Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерея ПЦУ Георгия Коваленко для РБК-Украина, пресс-служба Православной Церкви Украины.
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