Главы МВД ЕС на внеочередном заседании обсудят наплыв мигрантов из Беларуси в Литву

Представители пограничного агентства ЕС Frontex и Европола также примут участие в видеоконференции.

"В связи с ситуацией на границе Литвы и Беларуси ЕС столкнулся с серьезной угрозой безопасности и является свидетелем спонсируемого государством вооружения нелегальной миграции в Беларуси", - говорится в письме Словении дипломатам ЕС.

Словения настаивала на встречи, заявив, что одна из целей - согласовать меры по охране этого участка внешней границы ЕС и продолжать поддерживать Литву.