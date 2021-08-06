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Глави МВС ЄС на позачерговому засіданні обговорять наплив мігрантів з Білорусі до Литви

Автор: РБК-Україна

Міністри внутрішніх справ Європейського союзу обговорять сплеск нелегальних перетинів кордону з Білорусі до Литви на позачерговому засіданні. Воно відбудеться 18 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представники прикордонного агентства ЄС Frontex і Європолу також візьмуть участь у відеоконференції.

"У зв'язку з ситуацією на кордоні Литви і Білорусі ЄС зіткнувся з серйозною загрозою безпеці і є свідком спонсорованого державою озброєння нелегальної міграції в Білорусі", - йдеться в листі Словенії дипломатам ЄС.

Словенія наполягала на зустрічі, заявивши, що одна з цілей - узгодити заходи з охорони цієї ділянки зовнішнього кордону ЄС і продовжувати підтримувати Литву.

Нагадаємо, прем'єр-міністри Литви, Латвії та Естонії зробили спільну заяву, в якій закликають ввести додаткові санкції проти Білорусі за організацію нелегальної міграції до Євросоюзу.

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