Глави МВС ЄС на позачерговому засіданні обговорять наплив мігрантів з Білорусі до Литви

Міністри внутрішніх справ Європейського союзу обговорять сплеск нелегальних перетинів кордону з Білорусі до Литви на позачерговому засіданні. Воно відбудеться 18 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Представники прикордонного агентства ЄС Frontex і Європолу також візьмуть участь у відеоконференції.
"У зв'язку з ситуацією на кордоні Литви і Білорусі ЄС зіткнувся з серйозною загрозою безпеці і є свідком спонсорованого державою озброєння нелегальної міграції в Білорусі", - йдеться в листі Словенії дипломатам ЄС.
Словенія наполягала на зустрічі, заявивши, що одна з цілей - узгодити заходи з охорони цієї ділянки зовнішнього кордону ЄС і продовжувати підтримувати Литву.
Нагадаємо, прем'єр-міністри Литви, Латвії та Естонії зробили спільну заяву, в якій закликають ввести додаткові санкції проти Білорусі за організацію нелегальної міграції до Євросоюзу.