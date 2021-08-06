Главы МВД ЕС на внеочередном заседании обсудят наплыв мигрантов из Беларуси в Литву
Министры внутренних дел Европейского союза обсудят всплеск нелегальных пересечений границы из Беларуси в Литву на внеочередном заседании. Оно состоится 18 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Представители пограничного агентства ЕС Frontex и Европола также примут участие в видеоконференции.
"В связи с ситуацией на границе Литвы и Беларуси ЕС столкнулся с серьезной угрозой безопасности и является свидетелем спонсируемого государством вооружения нелегальной миграции в Беларуси", - говорится в письме Словении дипломатам ЕС.
Словения настаивала на встречи, заявив, что одна из целей - согласовать меры по охране этого участка внешней границы ЕС и продолжать поддерживать Литву.
Напомним, премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии сделали совместное заявление, в котором призывают ввести дополнительные санкции против Беларуси за организацию нелегальной миграции в Евросоюз.