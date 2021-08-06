Главы МВД ЕС на внеочередном заседании обсудят наплыв мигрантов из Беларуси в Литву

Министры внутренних дел Европейского союза обсудят всплеск нелегальных пересечений границы из Беларуси в Литву на внеочередном заседании. Оно состоится 18 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Представители пограничного агентства ЕС Frontex и Европола также примут участие в видеоконференции.

"В связи с ситуацией на границе Литвы и Беларуси ЕС столкнулся с серьезной угрозой безопасности и является свидетелем спонсируемого государством вооружения нелегальной миграции в Беларуси", - говорится в письме Словении дипломатам ЕС.

Словения настаивала на встречи, заявив, что одна из целей - согласовать меры по охране этого участка внешней границы ЕС и продолжать поддерживать Литву.