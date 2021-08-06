ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Глави МВС ЄС на позачерговому засіданні обговорять наплив мігрантів з Білорусі до Литви

Новость на русском →
Брюссель, П'ятниця 06 серпня 2021 19:34
Глави МВС ЄС на позачерговому засіданні обговорять наплив мігрантів з Білорусі до Литви Фото: глави МВС ЄС на позачерговому засіданні обговорять наплив мігрантів з Білорусі до Литви (csamir.com)
Автор: РБК-Україна

Міністри внутрішніх справ Європейського союзу обговорять сплеск нелегальних перетинів кордону з Білорусі до Литви на позачерговому засіданні. Воно відбудеться 18 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представники прикордонного агентства ЄС Frontex і Європолу також візьмуть участь у відеоконференції.

"У зв'язку з ситуацією на кордоні Литви і Білорусі ЄС зіткнувся з серйозною загрозою безпеці і є свідком спонсорованого державою озброєння нелегальної міграції в Білорусі", - йдеться в листі Словенії дипломатам ЄС.

Словенія наполягала на зустрічі, заявивши, що одна з цілей - узгодити заходи з охорони цієї ділянки зовнішнього кордону ЄС і продовжувати підтримувати Литву.

Нагадаємо, прем'єр-міністри Литви, Латвії та Естонії зробили спільну заяву, в якій закликають ввести додаткові санкції проти Білорусі за організацію нелегальної міграції до Євросоюзу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Білорусь
NEWS
Чоловіка, який погрожував підірвати Кабмін, арештували
Чоловіка, який погрожував підірвати Кабмін, арештували
DAILY
Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація