Глави МВС ЄС на позачерговому засіданні обговорять наплив мігрантів з Білорусі до Литви

Міністри внутрішніх справ Європейського союзу обговорять сплеск нелегальних перетинів кордону з Білорусі до Литви на позачерговому засіданні. Воно відбудеться 18 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Представники прикордонного агентства ЄС Frontex і Європолу також візьмуть участь у відеоконференції.

"У зв'язку з ситуацією на кордоні Литви і Білорусі ЄС зіткнувся з серйозною загрозою безпеці і є свідком спонсорованого державою озброєння нелегальної міграції в Білорусі", - йдеться в листі Словенії дипломатам ЄС.

Словенія наполягала на зустрічі, заявивши, що одна з цілей - узгодити заходи з охорони цієї ділянки зовнішнього кордону ЄС і продовжувати підтримувати Литву.