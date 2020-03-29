Главы Минздрава и Минфина подали в отставку, - Геращенко

Глава Министерства охраны здоровья Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, сейчас происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко

"Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку - в разгар коронавируса. На совещании руководства ВР проходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко", - сообщила Геращенко.

Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на народных депутатов сообщало, что на внеочередном заседании Верховная рада может рассмотреть кадровые изменения в Кабинете министров. Речь идет о назначении министра культуры и замене руководителей Минздрава и Минэнергетики.

До этого некоторые нардепы сообщали, что министр здравоохранения Илья Емец решил подать в отставку. Однако эту информацию опровергли в Минздраве, подчеркнув, что ведомство продолжает работать в усиленном режиме.