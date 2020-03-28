Рада на внеочередном заседании может утвердить трех министров

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Рада может назначить новых глав Минкульта, Минздрава и Минэнергетики

Верховная рада Украины на внеочередном заседании может утвердить кандидатуры троих министров. Об этом РБК-Украина рассказали депутаты фракции "Слуга народа".

По словам нардепов, министром энергетики и защиты окружающей среды может стать Ольга Буславец. Она возглавляла директорат энергетических рынков в правительстве Алексея Гончарука.

Кресло министра культуры может занять гендиректор Центра украинской культуры и искусства Светлана Долеско.

Также речь идет о смене министра здравоохранения. Илью Емца может заменить бывший глава Одесской ОГА Максим Степанов.

"Степанов под вопросом, многие против", - отметил источник в монобольшинстве.

Ранее также обсуждалась возможность увольнения министра финансов Игоря Уманского. Многие депутаты были недовольны предложенным вариантом секвестра бюджета. Однако, по словам собеседников в Раде, на данный момент решение не принято.

Депутаты уточнили, что окончательно кандидатуры новых министров должны быть представлены перед внеочередным заседанием Рады.

"На собрании фракции с президентом в пятницу фамилии не обсуждались", - уточнил один из них.

Напомним, ранее ряд СМИ со ссылкой на народных депутатов сообщали, что глава Минздрава Илья Емец решил уйти в отставку. Однако в министерстве опровергли эту информацию, отметив, что Минздрав продолжает работать в усиленном режиме.