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Главы Минюста США и ФБР начали получать угрозы после обыска у Трампа, - FOX

Фото: Дональд Трамп, бывший президент США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Агенты ФБР, генеральный прокурор Меррик Гарланд, а также директор ФБР Крис Рэй начали получать угрозы после обысков в резиденции бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Отмечается, что количество угроз, поступающих Врею и Гарланду, постоянно растет.

Процедуры безопасности ФБР и Минюста не разглашаются. Впрочем генпрокурор и директор ФБР передвигаются в сопровождении вооруженной охраны. Также согласно данным издания, сейчас решается вопрос об усилении их охраны.

Между тем по всей стране растет разочарование в работе генерального прокурора среди членов федерального правоохранительного сообщества.

Напомним, вчера, 9 августа, стало известно о обысках в доме экс-президента США Дональда Трампа. По словам бывшего главы США, таким образом радикальные левые демократы якобы мешают ему баллотировался на пост президента в 2024 году.

Еще в апреле Министерство юстиции США заявило о начале расследования по факту вывоза Трампом официальных президентских документов в резиденцию.

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Дональд ТрампСоединенные Штаты Америки