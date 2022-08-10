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Глави Мінюсту США та ФБР почали отримувати погрози після обшуку у Трампа, - FOX

Фото: Дональд Трамп, колишній президент США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Агенти ФБР, генеральний прокурор Меррік Гарланд, а також директор ФБР Кріс Рей почали отримувати погрози після обшуків в резиденції колишнього президента Дональда Трампа у Флориді.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Зазначається, що кількість погроз, які надходять Врею та Гарланду, постійно зростає.

Процедури безпеки ФБР й Мін'юсту не розголошуються. Втім генпрокурор й директор ФБР пересуваються у супроводі озброєної охорони. Також згідно з даними видання, наразі вирішується питання щодо посилення їхньої охорони.

Тим часом по всій країні зростає розчарування в роботі генерального прокурора серед членів федеральної правоохоронної спільноти.

Нагадаємо, вчора, 9 серпня, стало відомо про обшуки в будинку експрезидента США Дональда Трампа. За словами колишнього голови США, таким чином радикальні ліві демократи нібито заважають йому балотувався на пост президента в 2024 році.

Ще в квітні Міністерство юстиції США заявило про початок розслідування за фактом вивезення Трампом офіційних президентських документів в резиденцію.

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