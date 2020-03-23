Украина и Иран согласовали алгоритм взаимодействия относительно сбитого самолета МАУ

Фото: авария самолета МАУ у Тегерана (twitter.com / SZimpas)

Заместитель главы МИДа Егор Божок встретился с послом Ирана в Украине Манучехром Моради

Украина и Иран согласовали дальнейший алгоритм взаимодействия с целью установления причин катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" возле Тегерана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Сообщается, что такая договоренность была достигнута во время встречи заместителя главы МИД Егора Божка с послом Ирана в Украине Манучехром Моради.

"Во время встречи обсуждены вопросы, связанные с проведением расследования по делу сбития украинского самолета рейса PS 752, в частности, подтверждена необходимость осуществления неотложной расшифровки черных ящиков, а также согласован дальнейший алгоритм взаимодействия с целью установления причин трагедии и привлечения виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны также обсудили вопросы сотрудничества между странами в условиях пандемии коронавируса. В частности, стороны договорились работать над возвращением домой украинских и иранских граждан, которые сейчас находятся на территории обоих государств.

Напомним, Украина до сих пор не получила черных ящиков со сбитого самолета МАУ в Иране. Глава Управления по безопасности транспорта Канады Кэти Фокс заявила, что Иран не имел возможности раньше передать ящики на расшифровку за границу из-за сложностей с транспортировкой, связанных со вспышкой коронавируса.

Также РБК-Украина сообщало, что иранские врачи каждые 10 минут фиксируют новую смерть от коронавируса.