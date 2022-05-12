Главы МИД стран НАТО проведут встречу по войне в Украине

В субботу, 14 мая, в Берлине пройдет встреча глав дипломатических ведомств стран НАТО. На ней планируется обсудить ход войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США .

"14 мая госсекретарь Энтони Блинкен отправится в Берлин, чтобы принять участие в неофициальной встрече министров иностранных дел стран НАТО, на которой они обсудят свой единый ответ на продолжающуюся жестокую войну России против Украины", - сказано в сообщении Госдепа.

Также на встрече намерены обсудить предстоящий саммит НАТО Мадриде. На этом саммите примут новую стратегическую концепцию Альянса, которая определит главные приоритеты для оборонного союза.