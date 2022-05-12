ru ua
Чт, 12 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Голови МЗС країн НАТО проведуть зустріч по війні в Україні

Новость на русском →
Четвер 12 травня 2022 17:24
Голови МЗС країн НАТО проведуть зустріч по війні в Україні Фото: голови МЗС країн НАТО проведуть зустріч по війні в Україні (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У суботу, 14 травня, у Берліні пройде зустріч глав дипломатичних відомств країн НАТО. На ній планується обговорити перебіг війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державний департамент США.

"14 травня держсекретар Ентоні Блінкен відвідає Берлін, щоб взяти участь у неофіційній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, на якій вони обговорять свою єдину відповідь на жорстоку війну Росії проти України", - сказано в повідомленні Держдепу.

Також на зустрічі планується обговорити майбутній саміт НАТО у Мадриді. На цьому саміті ухвалять нову стратегічну концепцію Альянсу, яка визначить головні пріоритети для оборонного союзу.

Раніше ми повідомляли, що на саміті НАТО країни-члени планують обговорити питання реагування на можливе застосування Росією хімічної, біологічної, ядерної та кіберзброї. На зустріч готується приїхати президент США Джо Байден.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Сполучені Штати Америки Ентоні Блінкен Війна Росії проти України
NEWS
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
DAILY
Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область