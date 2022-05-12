Голови МЗС країн НАТО проведуть зустріч по війні в Україні

У суботу, 14 травня, у Берліні пройде зустріч глав дипломатичних відомств країн НАТО. На ній планується обговорити перебіг війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державний департамент США .

"14 травня держсекретар Ентоні Блінкен відвідає Берлін, щоб взяти участь у неофіційній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, на якій вони обговорять свою єдину відповідь на жорстоку війну Росії проти України", - сказано в повідомленні Держдепу.

Також на зустрічі планується обговорити майбутній саміт НАТО у Мадриді. На цьому саміті ухвалять нову стратегічну концепцію Альянсу, яка визначить головні пріоритети для оборонного союзу.