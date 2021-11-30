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Главы МИД стран НАТО обсудили санкции против России в случае агрессии против Украины

Автор: Валерия Полищук

Министры иностранных дел стран НАТО обсудили возможности введения санкций против России. В частности, в случае российской агрессии против Украины.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы обсудили санкции, политические меры и мы увидели готовность и способность поддерживать экономические санкции против России, когда это необходимо", - сказал он.

Генсек НАТО сообщил, что страны Североатлантического альянса обмениваются разведданными о действиях России в отношении Украины.

"Союзники по НАТО договорились совместно использовать разведданные и осуществлять тщательный мониторинг действий России в отношении Украины. Это дает нам необходимую информацию, и мы активно оцениваем ситуацию и оказываем политическую и техническую поддержку Украине", - добавил Столтенберг.

Он также сообщил, что НАТО не знает намерений России в отношении Украины, однако Альянс готовится к возможности применения Россией военной силы против Украины.

Напомним, ранее в разведке сообщили, что Россия сосредоточила более 92 тысяч военных вокруг границ Украины и готовится к вторжению в конце января-начале февраля.

Добавим, что 29 ноября президент Турции Регдеп Тайип Эрдоган предложил стать посредником между Украиной и Россией.

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