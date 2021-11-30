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Глави МЗС країн НАТО обговорили санкції проти Росії у разі агресії проти України

Автор: Валерія Поліщук

Міністри закордонних справ країн НАТО обговорили можливості введення санкцій проти Росії. Зокрема, у разі російської агресії проти України.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми обговорили санкції, політичні заходи і ми побачили готовність і здатність підтримувати економічні санкції проти Росії, коли це необхідно", - сказав він.

Генсек НАТО повідомив, що країни Північноатлантичного альянсу обмінюються розвідданими про дії Росії щодо України.

"Союзники по НАТО домовилися спільно використовувати розвіддані і здійснювати ретельний моніторинг дій Росії щодо України. Це дає нам необхідну інформацію, і ми активно оцінюємо ситуацію і надаємо політичну і технічну підтримку Україні", - додав Столтенберг.

Він також повідомив, що НАТО не знає намірів Росії щодо України, проте Альянс готується до можливості застосування Росією військової сили проти України.

Нагадаємо, раніше в розвідці повідомили, що Росія зосередила більше ніж 92 тисячі військових навколо кордонів України і готується до вторгнення в кінці січня-початку лютого.

Додамо, що 29 листопада президент Туреччини Регдеп Таїп Ердоган запропонував стати посередником між Україною і Росією.

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