UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Главы МИД стран G7 соберутся на этой неделе на срочное заседание по Украине, - СМИ

Автор: Мария Кучерявец

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) на этой неделе проведут экстренное совещание по ситуации вокруг Украины. Встреча должна состояться в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

Как информирует издание, ссылаясь на собственные источники, министры из США, Британии, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии планируют встретиться на полях Мюнхенской конференции по безопасности в эту пятницу и проведут переговоры в течение трех дней.

"Министр иностранных дел Есимас Хаяси на этой неделе планирует представлять Японию на встрече, в которой также принимают участие Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, США и Европейский союз", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно министры G7 заявили, что намерены ввести экономические санкции против России в случае военной агрессии и вторжение и пообещали принять срочные меры по поддержке украинской экономики.

Отметим, ранее стало известно, что лидеры стран "Большой семерки" - Германии, Франции, Италии, Японии, США, Канады и Великобритании - могут провести виртуальную встречу 24 февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
G7Вторжение России в Украину