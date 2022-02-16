Главы МИД стран G7 соберутся на этой неделе на срочное заседание по Украине, - СМИ

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) на этой неделе проведут экстренное совещание по ситуации вокруг Украины. Встреча должна состояться в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News .

Как информирует издание, ссылаясь на собственные источники, министры из США, Британии, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии планируют встретиться на полях Мюнхенской конференции по безопасности в эту пятницу и проведут переговоры в течение трех дней.

"Министр иностранных дел Есимас Хаяси на этой неделе планирует представлять Японию на встрече, в которой также принимают участие Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, США и Европейский союз", - говорится в сообщении.