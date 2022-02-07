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Лидеры G7 намерены обсудить ситуацию вокруг Украины на виртуальной встрече, - Bloomberg

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Понедельник 07 февраля 2022 20:29
Лидеры G7 намерены обсудить ситуацию вокруг Украины на виртуальной встрече, - Bloomberg Фото: Лидеры G7 намерены обсудить ситуацию вокруг Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Лидеры стран "Большой семерки" - Германии, Франции, Италии, Японии, США, Канады и Великобритании - могут провести виртуальную встречу 24 февраля. В частности, они хотят обсудить наращивание Россией военных вблизи Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источника издания, знакомых с этим вопросом, целью встречи станет обсуждение санкций против РФ, если она решится на вторжение в Украину.

Другой источник сказал, что дата еще не определена окончательно и может быть перенесена в зависимости от того, как будут развиваться события.

Отношения с Россией были среди тем, обсуждавшихся дипломатами стран "Большой семерки", которые встречались в Берлине в течение двух дней в конце января.

Напомним, согласно данным Reuters российские войска готовы на 70% для полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Добавим, что Financial Times сообщало о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин может применить учения по ядерному оружию, как предупреждение для НАТО, чтобы Альянс не вмешивался в случае войны с Украиной.

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Вторжение России в Украину G7
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