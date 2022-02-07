Лидеры G7 намерены обсудить ситуацию вокруг Украины на виртуальной встрече, - Bloomberg
Лидеры стран "Большой семерки" - Германии, Франции, Италии, Японии, США, Канады и Великобритании - могут провести виртуальную встречу 24 февраля. В частности, они хотят обсудить наращивание Россией военных вблизи Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам источника издания, знакомых с этим вопросом, целью встречи станет обсуждение санкций против РФ, если она решится на вторжение в Украину.
Другой источник сказал, что дата еще не определена окончательно и может быть перенесена в зависимости от того, как будут развиваться события.
Отношения с Россией были среди тем, обсуждавшихся дипломатами стран "Большой семерки", которые встречались в Берлине в течение двух дней в конце января.
Напомним, согласно данным Reuters российские войска готовы на 70% для полномасштабного вторжения на территорию Украины.
Добавим, что Financial Times сообщало о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин может применить учения по ядерному оружию, как предупреждение для НАТО, чтобы Альянс не вмешивался в случае войны с Украиной.