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Глави МЗС країн G7 зберуться цього тижня на термінове засідання щодо України, - ЗМІ

Автор: Марія Кучерявець

Міністри закордонних справ країн "великої сімки" (G7) цього тижня проведуть екстрену нараду щодо ситуації навколо України. Зустріч має відбутися в Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

Як інформує видання, посилаючись на власні джерела, міністри з США, Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії та Японії планують зустрітися на полях Мюнхенської безпекової конференції цієї п'ятниці та проведуть переговори протягом трьох днів.

"Міністр закордонних справ Йосімас Хаясі цього тижня планує представляти Японію на зустрічі, в якій також беруть участь Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, США та Європейський союз", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно міністри G7 заявили, що мають намір ввести економічні санкції проти Росії в разі військової агресії і вторгнення та пообіцяли вжити термінових заходів щодо підтримки української економіки.

Зазначимо, раніше стало відомо, що лідери країн "Великої сімки" - Німеччини, Франції, Італії, Японії, США, Канади і Великобританії - можуть провести віртуальну зустріч 24 лютого.

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G7Вторгнення Росії до України