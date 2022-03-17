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Главы МИД стран G7 проведут онлайн-встречу по ситуации в Украине

Фото: главы МИД стран G7 проведут переговоры по ситуации в Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) 17 марта проведут в режиме онлайн-конференции очередные переговоры. Главной темой встречи станет ситуация в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Японии.

"В ночь на 17 марта министр иностранных дел Есимаса Хаяси примет участие во встрече министров иностранных дел G7, которая пройдет в онлайн-режиме", - говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что ранее главы МИД G7 подтвердили готовность поддерживать связь друг с другом по войне России против Украины. На сегодняшней встрече министры планируют поделиться информацией о ситуации в Украине и обменяться мнениями о будущих ответах на существующие вызовы.

Напомним, ранее страны G7 приняли решение усилить давление на российских олигархов и членов их семей.

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