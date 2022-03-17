Глави МЗС країн G7 проведуть онлайн-зустріч щодо ситуації в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Японії .

"У ніч на 17 березня міністр закордонних справ Есімаса Хаясі візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ G7, яка пройде в онлайн-режимі", - йдеться в повідомленні японського зовнішньополітичного відомства.

Відзначається, що раніше глави МЗС G7 підтвердили готовність підтримувати зв'язок один з одним по війні Росії проти України. На сьогоднішній зустрічі міністри планують Поділитися інформацією про ситуацію в Україні та обмінятися думками про майбутні відповіді на існуючі виклики.