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Глави МЗС країн G7 проведуть онлайн-зустріч щодо ситуації в Україні

Фото: глави МЗС країн G7 проведуть переговори щодо ситуації в Україні (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) 17 березня проведуть в режимі онлайн-конференції чергові переговори. Головною темою зустрічі стане ситуація в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Японії.

"У ніч на 17 березня міністр закордонних справ Есімаса Хаясі візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ G7, яка пройде в онлайн-режимі", - йдеться в повідомленні японського зовнішньополітичного відомства.

Відзначається, що раніше глави МЗС G7 підтвердили готовність підтримувати зв'язок один з одним по війні Росії проти України. На сьогоднішній зустрічі міністри планують Поділитися інформацією про ситуацію в Україні та обмінятися думками про майбутні відповіді на існуючі виклики.

Нагадаємо, раніше країни G7 прийняли рішення посилити тиск на російських олігархів членів їх сімей.

Війна Росії проти України триває 22-й день. Що відбувається на фронтах і ситуація в містах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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