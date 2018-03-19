Главы МИД стран Евросоюза обсудят реформы в Украине и ситуацию на Донбассе

Министры иностранных дел стран Европейского союза в ходе саммита в Брюсселе обсудят реформы в Украине и ситуацию на Донбассе. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает ее пресс-служба.

"У нас будет пункт повестки дня, который касается Украины. Я была в Киеве неделю назад, чтобы заявить о полной поддержке имплементации минских соглашений, так и о непризнании аннексии Крыма, которую мы считаем незаконной, а также о поддержке программы реформ Украины. Мы обсудим это с министрами, и я ожидаю, что мы подтвердим нашу полную поддержку, как политическую, так и финансовую", - заявила Могерини.

Напомним, ранее Могерини в ходе визита в Украину заявила, что у Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должен быть доступ ко всей границе Украины с Россией.

"Если бы миссия, согласованная Советом безопасности ООН, могла бы все это ускорить и помочь продвижению реализации минских договоренностей, мы бы, конечно, были только за", - прокомментировала Могерини также вопрос миротворцев на Донбассе.