Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Главы МИД стран Евросоюза обсудят реформы в Украине и ситуацию на Донбассе

НовостиПолитика    19.03.2018 - 13:34
Фото: Федерика Могерини (flickr.com/european_parliament)
Фото: Федерика Могерини (flickr.com/european_parliament)

Могерини рассказала о темах саммита министров иностранных дел стран ЕС

Министры иностранных дел стран Европейского союза в ходе саммита в Брюсселе обсудят реформы в Украине и ситуацию на Донбассе. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает ее пресс-служба.

"У нас будет пункт повестки дня, который касается Украины. Я была в Киеве неделю назад, чтобы заявить о полной поддержке имплементации минских соглашений, так и о непризнании  аннексии Крыма, которую мы считаем незаконной, а также о поддержке программы реформ Украины. Мы обсудим это с министрами, и я ожидаю, что мы подтвердим нашу полную поддержку, как политическую, так и финансовую", - заявила Могерини.

Напомним, ранее Могерини в ходе визита в Украину заявила, что у Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должен быть доступ ко всей границе Украины с Россией.

"Если бы миссия, согласованная Советом безопасности ООН, могла бы все это ускорить и помочь продвижению реализации минских договоренностей, мы бы, конечно, были только за", - прокомментировала Могерини также вопрос миротворцев на Донбассе.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Отравление Скрипаля: ЕС опубликовал официальное заявление
Теги: Евросоюз, Донбасс, реформы, Могерини
Переход на летнее время: советы, как пережить этот период
Как в Киеве активисты протестовали против выборов президента в РФ: яркий фоторепортаж
91-летняя модница из Беларуси поразила сеть своим гардеробом (фото)
"Победил далеко не Путин": "Вечерний Квартал" забавно высмеял выборы президента в РФ
On Top