Глави МЗС країн Євросоюзу обговорять реформи в Україні та ситуацію на Донбасі

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу в ході саміту в Брюсселі обговорять реформи в Україні та ситуацію на Донбасі. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, передає її прес-служба.

"У нас буде пункт порядку денного, який стосується України. Я була в Києві тиждень тому, щоб заявити про повну підтримку імплементації мінських угод, так і про невизнання анексії Криму, яку ми вважаємо незаконною, а також про підтримку програми реформ України. Ми обговоримо це з міністрами, і я очікую, що ми підтвердимо нашу повну підтримку, як політичну, так і фінансову", - заявила Могеріні.

Нагадаємо, раніше Могеріні в ході візиту в Україну заявила, що у Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ має бути доступ до всього кордону України з Росією.

"Якщо б місія, узгоджена Радою безпеки ООН, могла б усе це прискорити і допомогти просуванню реалізації мінських домовленостей, ми б, звичайно, були тільки за", - прокоментувала Могерини також питання миротворців на Донбасі.