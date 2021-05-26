Главы МИД ряда стран призвали не признавать выборы президента в Сирии

Главы МИД заявили, что осуждают решение президента Сирии Башара Асада о проведении президентских выборов.

"Мы, министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов, хотим четко заявить, что президентские выборы в Сирии 26 мая не будут ни свободными, ни справедливыми", - сказано в тексте.

Также министры подчеркнули, что призывают международное сообщество безоговорочно отвергнуть попытку режима Асада восстановить легитимность без прекращения серьезных нарушений прав человека и конструктивного участия в процессе по прекращению конфликта при содействии ООН.