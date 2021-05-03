Асад объявил всеобщую амнистию в Сирии

Президент Сирии Башар Асад объявил о всеобщей амнистии за преступления. Он подписал соответствующий указ.

"Амнистия полностью освобождает от наказания за проступки, правонарушения, уклонение от военной службы как внутри страны, так и за ее пределами и другие преступления", - говорится в сообщении.

Амнистия распространяется на преступления, совершенные до 2 мая 2021 года.

Напомним, война в Сирии длится 10 лет. По этому поводу госсекретарь США Энтони Блинкен, а также министры иностранных дел Великобритании, Германии, Франции и Италии выступили с совместным заявлением. Они возложили ответственность за события на Дамаск и Россию.

Кроме того, Британия впервые после выхода из ЕС применила автономный режим санкций против чиновников режима президента Сирии Башара Асада.