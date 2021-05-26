Глави МЗС низки країн закликали не визнавати вибори президента в Сирії

Глави МЗС заявили, що засуджують рішення президента Сирії Башара Асада про проведення президентських виборів.

"Ми, міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Сполученого Королівства і Сполучених Штатів, хочемо чітко заявити, що президентські вибори в Сирії 26 травня не будуть ні вільними, ні справедливими", - йдеться в тексті.

Також міністри підкреслили, що закликають міжнародну спільноту беззастережно відкинути спробу режиму Асада відновити легітимність без припинення серйозних порушень прав людини і конструктивної участі в процесі з припинення конфлікту за сприяння ООН.