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Интервью

Главы МИД Японии и КНДР могут встретиться на форуме АСЕАН в августе

НовостиПолитика    16.06.2018 - 08:05
Фото: глава МИД Японии Таро Коно (facebook.com/Mofa.Japan)
Фото: глава МИД Японии Таро Коно (facebook.com/Mofa.Japan)

На встрече планируют обсудить вопрос похищенных Северной Кореей граждан Японии

 В правительстве Японии рассматривают вопрос встречи главы МИД Таро Коно с коллегой из Северной Кореи Ли Ен Хо на форуме стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в августе. Об этом сообщило японское издание Yomiuri.

По сведениям издания, на встрече планируют обсудить вопрос похищенных КНДР граждан Японии.

Отметим, в конце апреля лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом Южной Кореи Му Чжэ Ином сообщил о готовности встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

В середине июня источник в правительстве Японии сообщил, что премьер-министр страны Синдзо Абэ рассчитывает встретиться с лидером КНДР во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума.

Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал телефонные переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном 17 июня 2018 года. Кроме того, Трамп сообщил журналистам, что дал Ким Чен Ыну свой номер телефона, чтобы дать возможность лидеру КНДР связаться с ним напрямую.

 

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Теги публикации: Япония, КНДР, встреча  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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