Трамп анонсировал телефонные переговоры с Ким Чен Ыном 17 июня

Трамп сообщил журналистам, что дал Ким Чен Ыну свой номер телефона
Президент США Дональд Трамп анонсировал телефонные переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном 17 июня 2018 года. Об этом сообщает Reuters.
"Я собираюсь позвонить Северной Корее", - сказал Трамп.
Кроме того, Трамп сообщил журналистам, что дал Ким Чен Ыну свой номер телефона, чтобы дать возможность лидеру КНДР связаться с ним напрямую.
Напомним, ранее сообщалось, что Трамп планирует организовать еще одну встречу с Ким Чен Ыном.
"(Ким Чен Ын, - ред.) достойный переговорщик и очень талантливый человек, который любит свою страну. Мы встретимся с ним снова", - заявлял Трамп после саммита в Сингапуре.