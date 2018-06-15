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Трамп анонсировал телефонные переговоры с Ким Чен Ыном 17 июня

НовостиПолитика    15.06.2018 - 17:31
Фото: встреча Трампа и Ким Чен Ына (facebook.com/WhiteHouse)
Фото: встреча Трампа и Ким Чен Ына (facebook.com/WhiteHouse)

Трамп сообщил журналистам, что дал Ким Чен Ыну свой номер телефона

Президент США Дональд Трамп анонсировал телефонные переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном 17 июня 2018 года. Об этом сообщает Reuters.

"Я собираюсь позвонить Северной Корее", - сказал Трамп.

Кроме того, Трамп сообщил журналистам, что дал Ким Чен Ыну свой номер телефона, чтобы дать возможность лидеру КНДР связаться с ним напрямую.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп планирует организовать еще одну встречу с Ким Чен Ыном.

"(Ким Чен Ын, - ред.) достойный переговорщик и очень талантливый человек, который любит свою страну. Мы встретимся с ним снова", - заявлял Трамп после саммита в Сингапуре.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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