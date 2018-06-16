Глави МЗС Японії і КНДР можуть зустрітися на форумі АСЕАН у серпні

На зустрічі планують обговорити питання викрадених Північною Кореєю громадян Японії

В уряді Японії розглядають питання зустрічі голови МЗС Таро Коно з колегою з Північної Кореї Лі Єн Хо на форумі країн Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у серпні. Про це повідомило японське видання Yomiuri.

За відомостями видання, на зустрічі планують обговорити питання викрадених КНДР громадян Японії.

Зазначимо, наприкінці квітня лідер КНДР Кім Чен Ин під час зустрічі з президентом Південної Кореї Му Чже Іном повідомив про готовність зустрітися з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.

У середині червня джерело в уряді Японії повідомило, що прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе розраховує зустрітися з лідером КНДР у Владивостоці в рамках Східного економічного форуму.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував телефонні переговори з лідером КНДР Кім Чен Ином 17 червня 2018 року. Крім того, Трамп повідомив журналістам, що дав Кім Чен Ину свій номер телефону, щоб він мав можливість зв'язатися з ним безпосередньо.