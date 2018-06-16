Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Глави МЗС Японії і КНДР можуть зустрітися на форумі АСЕАН у серпні

НовиниПолітика    16.06.2018 - 08:05
Фото: голова МЗС Японії Таро Коно (facebook.com/Mofa.Japan)
Фото: голова МЗС Японії Таро Коно (facebook.com/Mofa.Japan)

На зустрічі планують обговорити питання викрадених Північною Кореєю громадян Японії

В уряді Японії розглядають питання зустрічі голови МЗС Таро Коно з колегою з Північної Кореї Лі Єн Хо на форумі країн Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у серпні. Про це повідомило японське видання Yomiuri.

За відомостями видання, на зустрічі планують обговорити питання викрадених КНДР громадян Японії.

Зазначимо, наприкінці квітня лідер КНДР Кім Чен Ин під час зустрічі з президентом Південної Кореї Му Чже Іном повідомив про готовність зустрітися з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.

У середині червня джерело в уряді Японії повідомило, що прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе розраховує зустрітися з лідером КНДР у Владивостоці в рамках Східного економічного форуму.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував телефонні переговори з лідером КНДР Кім Чен Ином 17 червня 2018 року. Крім того, Трамп повідомив журналістам, що дав Кім Чен Ину свій номер телефону, щоб він мав можливість зв'язатися з ним безпосередньо.

 

КНДР і Південна Корея домовились про поновлення військової комунікації США і Південна Корея відновлять військові навчання, якщо КНДР вийде з переговорів, - Помпео
Теги публікації: Японія, КНДР, встреча  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
На трасі Харків-Дніпро власник покинув на дорозі елітний спорткар (фото, відео)
Скандальний артист має намір відмовитися від українського громадянства і стати мером Москви
Український Hyperloop: чиновники обіцяють квиток дешевше, ніж на звичайний поїзд
"Відпрацьовувати буду найближчих пару років": Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся