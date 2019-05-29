Глави МЗС Німеччини та Франції обговорять з Зеленським врегулювання ситуації на Донбасі

Фото: Хайко Маас і Жан-Ів Ле Дріан (twitter.com/white_lenka)

Міністри також обговорять з Зеленським боротьбу з корупцією в Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас та його колега з Франції Жан-Ів Ле Дріан у четвер, 30 травня, прибудуть в Україну для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомила речник МЗС Німеччини Марія Адебар, міністри хочуть обговорити з Зеленським план мирного врегулювання ситуації на сході України.

Адебар зазначила, що Німеччина та Франція мають намір "дати новий імпульс" переговорному процесу. Німецьке МЗС як і раніше наполягає на тому, що мир на Донбасі вдасться встановити лише за умови виконання мінських домовленостей.

Крім того, ще однією з тем зустрічі міністрів з Зеленським буде проведення реформ в Україні. Зокрема, планується обговорення боротьби з корупцією.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий організувати зустріч у нормандському форматі щодо Донбасу, як тільки для цього складуться всі політичні умови. Макрон зазначив, що хоче організувати зустріч лідерів Франції, Німеччини, Росії та України.

Додамо, у квітні в українському МЗС заявили, що зустрічі "нормандської четвірки" в червні 2019 року швидше за все не буде, так як в Україні обрали нового президента.