Украину посетят министры иностранных дел Германии и Франции

Фото: Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан (twitter.com/white_lenka)

Главы МИД Германии и Франции приедут 30 мая

Украину в четверг, 30 мая, посетят министр иностранных дел Германии Хайко Маас и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы АП Вадима Пристайко "Укринформу".

По словам Пристайко, в четверг Украину с совместным визитом посетят главы внешнеполитических ведомств Германии и Франции. Также сообщается, что информацию о визите Мааса подтвердил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Отметим, Германия и Франция являются сторонами нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе, а Маас и Ле Дриан принимают активное участие в его продвижении. На прошлой неделе лидеры Украины и Германии - Владимир Зеленский и Ангела Меркель - обсудили нормандский формат.

В апреле в МИД Украины считали, что встречи "нормандской четверки" в июне скорее всего не будет.

"Встреча планировалась (Петром Порошенко, - ред.), но изменились обстоятельства. Однако всякое может быть, новоизбранный президент может захотеть принять участие во встрече... Но опять же, очень много факторов нужно будет учесть", - сказал директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев.