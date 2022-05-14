Главы МИД G7 заявили о готовности продолжать оказывать военную помощь Украине

Министры иностранных дел стран G7 заявили, что продолжат оказывать военную помощь Украине. Главы МИД также пообещали усилить экономическое давление на Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы будем продолжать оказывать военную помощь Украине до тех пор, пока это будет необходимо", - говорится в совместном заявлении глав МИД стран G7 по итогам саммита в Германии.
Министры также пообещали усилить экономическую и политическую изоляцию России. Кроме того, страны G7 продолжат работу над сокращением глобальной нехватки продовольствия в мире, вызванном войной в Украине.
Напомним, 13-14 мая на балтийском курорте Вайссенхаус (Германия) прошла встреча глав МИД группы G7. На нее приехали высокопоставленные дипломаты из Великобритании, Канады, Германии, Италии, Франции, Японии, США и Европейского Союза.
Отметим, накануне министры финансов G7 заявили о намерении выделить Украине 30 млрд евро в качестве финансовой поддержки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.