Глави МЗС G7 заявили про готовність продовжувати надавати військову допомогу Україні

Міністри закордонних справ країн G7 заявили, що продовжать надавати військову допомогу Україні. Глави МЗС також пообіцяли посилити економічний тиск на Росію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми будемо продовжувати надавати військову допомогу Україні до тих пір, поки це буде необхідно", - йдеться в спільній заяві глав МЗС країн G7 за підсумками саміту в Німеччині.
Міністри також пообіцяли посилити економічну і політичну ізоляцію Росії. Крім того, країни G7 продовжать роботу над скороченням глобальної нестачі продовольства у світі, викликаному війною в Україні.
Нагадаємо, 13-14 травня на Балтійському курорті Вайссенхаус (Німеччина) пройшла зустріч глав МЗС групи G7. На неї приїхали високопоставлені дипломати з Великобританії, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Японії, США та Європейського Союзу.
Зазначимо, напередодні міністри фінансів G7 заявили про намір виділити Україні 30 млрд євро в якості фінансової підтримки.
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