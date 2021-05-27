Главы МИД Евросоюза рассмотрят возможность участия в Крымской платформе

Он напомнил, что президент Европейского совета Шарль Мишель уже объявил о своем участии в саммите.

"Мы согласились с необходимостью быть более заметными и рассмотреть участие в международной Крымской платформе летом в Киеве", - сказал Боррель.

Как уточнил Боррель, министры анализировали, что можно сделать для увеличения перспектив урегулирования конфликтов, усиление двусторонних контактов и участия ЕС в соответствующих усилиях ОБСЕ.