Глави МЗС Євросоюзу розглянуть можливість участі в Кримській платформі

Він нагадав, що президент Європейської ради Шарль Мішель вже оголосив про свою участь у саміті.

"Ми погодились з необхідністю бути більш помітними і розглянути участь у міжнародній Кримській платформі влітку у Києві", - сказав Боррель.

Як уточнив Боррель, міністри аналізували, що можна зробити для збільшення перспектив урегулювання конфліктів, посилення двосторонніх контактів та участі ЄС у відповідних зусиллях ОБСЄ.