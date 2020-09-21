Главы МИД ЕС не смогли согласовать список персональных санкций по Беларуси

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли согласовать список лиц в Беларуси, в отношении которых введут персональные санкции. Санкции ЕС намерен ввести за фальсификацию результатов выборов, а также применение насилия и нарушений прав человека.

Об этом сообщает издание ТАСС.

Согласование списка заблокировал Кипр. Страна требует санкций против Турции из-за ее действий в Средиземном море, о чем агентству поведал источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

"Позиция Кипра не изменилась, министры не смогли согласовать черный список. Вопрос теперь переходит на саммит в конце этой недели", - подчеркнул политик.

Стоит отметить, ранее журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк отметил, что министры иностранных дел стран ЕС могут не согласовать санкции против Беларуси, поскольку их блокирует Кипр.

Как писало РБК-Украина, Соединенные Штаты и Евросоюз на этой неделе совместно объявят санкции против Беларуси.

Напомним, министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидес подчеркивал, что страна не будет блокировать санкции против Беларуси, а поддержит решение Совета ЕС.