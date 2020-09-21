ЕС сегодня может не согласовать санкции против Беларуси, - журналист

Фото: флаги ЕС (facebook.com/eucouncil)

В понедельник, 21 сентября, министры иностранных дел стран Европейского союза могут не согласовать санкции против Беларуси. Кипр все еще блокирует санкции против режима президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк на своей странице в Twitter.

"Похоже, что сегодня во время встречи министров иностранных дел не будет дан "зеленый свет" для санкций ЕС в отношении Беларуси. Кипр, кажется, все еще блокирует. Вероятно, теперь слово за Европейским советом в четверг-пятницу", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Евросоюз на этой неделе совместно объявят санкции против Беларуси. Ограничительные меры будут введены против причастных к фальсификации выборов президента и массовым задержаниям мирных демонстрантов.

Кроме того, министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидес заявил, что Кипр не будет блокировать санкции против Беларуси, а поддержит решение Совета ЕС.