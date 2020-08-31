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У главы Львовского облсовета подтвердили коронавирус

Львов, Понедельник 31 августа 2020 09:58
У главы Львовского облсовета подтвердили коронавирус
Фото: Александр Ганущин (facebook.com/pressclublviv)
Автор: Игорь Литвиненко

У главы Львовского областного совета Александра Ганущина подтвердили коронавирус. Он находится на самоизоляции.

Об этом Ганущин написал в Facebook.

По его словам, самочувствие ухудшилось в пятницу после обеда. После этого было проведено ПЦР-тестирование, которое подтвердило наличие вируса в организме.

"Предупредил всех с кем контактировал последние несколько дней. Очень рассчитываю, что вас вирус пройдет стороной. Мой образ жизни предполагает постоянное общение с людьми, поэтому к такому повороту событий был готов", - написал Ганущин.

Глава облсовета отметил, что сейчас чувствует себя "как при легкой простуде, которая сильно утомляет".

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили более 2,1 тысячи новых случаев коронавируса, при этом Львовская область остается наиболее зараженным регионом страны.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабмин продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 октября и запретил въезд в страну иностранным гражданам.

Также сообщалось, что с сегодняшнего дня вступило в силу новое карантинное зонирование, в "красную зону" попали населенные пункты 5 областей.

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