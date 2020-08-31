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У голови Львівської облради підтвердили коронавірус

Львів, Понеділок 31 серпня 2020 09:58
У голови Львівської облради підтвердили коронавірус
Фото: Олександр Ганущин (facebook.com/pressclublviv)
Автор: Игорь Литвиненко

У голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина підтвердили коронавірус. Він знаходиться на самоізоляції.

Про це Ганущин написав у Facebook.

За його словами, самопочуття погіршилося в п'ятницю після обіду. Після цього було проведено ПЛР-тестування, яке підтвердило наявність вірусу в організмі.

"Попередив усіх, з ким контактував останні кілька днів. Дуже розраховую, що вас вірус пройде стороною. Мій спосіб життя передбачає постійне спілкування з людьми, тому до такого повороту подій був готовий", - написав Ганущин.

Голова облради зазначив, що зараз почуває себе "як при легкій застуді, яка сильно стомлює".

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили понад 2,1 тисячі нових випадків коронавірусу, при цьому Львівська область залишається найбільш зараженим регіоном країни.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабмін продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 жовтня і заборонив в'їзд у країну іноземних громадян.

Також повідомлялося, що з сьогоднішнього дня вступило в силу нове карантинне зонування, в "червону зону" потрапили населені пункти 5 областей.

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