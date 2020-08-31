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В Украине 2141 новый случай коронавируса

Киев, Понедельник 31 августа 2020 08:38
В Украине 2141 новый случай коронавируса
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

По состоянию на 31 августа в Украине выявили 2 141 новый случай коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской областях.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии в стране выявили 121 215 случаев коронавируса. Также в стране 56 734 выздоровевших и 2557 смертей.

Кроме того, за минувшие сутки умерли 30 человек от коронавирусной инфекции.

Наиболее зараженными регионами являются Львовская область (+154), Киев (+277), Черновицкая область (+158), Ивано-Франковская область (+165), Харьковская область (+187), Одесская область (+189).

Напомним, в Украине обновлены карантинные зоны, в "красную" зону с самыми жесткими ограничениями попали 10 городов и 11 районов.

Отметим, Кабмин продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 октября и запретил въезд в страну иностранным гражданам.

Кроме того, в список стран "красной зоны" входят 65 государств, среди которых США, Испания, Румыния, Албания и другие.

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