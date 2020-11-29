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Главы фракций Рады соберутся на совещание в понедельник: что обсудят

Киев, Воскресенье 29 ноября 2020 16:56
Главы фракций Рады соберутся на совещание в понедельник: что обсудят
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Главы парламентских фракций соберутся на совещание в понедельник, 30 ноября. Обсудят законы о решении конституционного кризиса и о поддержке бизнеса.

Об этом написал замглавы финансового комитета, нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Он отметил, что результаты совещания, которое начнется в 9:00, повлияют на повестку всей пленарной недели. Пока неизвестно, будут ли приглашены на заседание члены правительства или других ведомств.

Напомним, в субботу, 28 ноября, в Раде также прошло совещание глав фракций. На нем согласовали законопроект о назначении главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Консультации по законопроекту о Конституционном суде Украины (КСУ) продолжатся.

Также исполняющая обязанности главы Верховной рады Украины Елена Кондратюк заявила, что парламент готов рассмотреть государственный бюджет на 2021 год в установленные сроки.

Кроме этого сообщалось, что Верховная рада планирует заслушать доклад министра здравоохранения Украины Максима Степанова об эффективности карантина выходного дня. В случае необходимости решение правительства будет откорректировано.

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