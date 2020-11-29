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Голови фракцій Ради зберуться на нараду в понеділок: що обговорять

Київ, Неділя 29 листопада 2020 16:56
Голови фракцій Ради зберуться на нараду в понеділок: що обговорять
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Голови парламентських фракцій зберуться на нараду в понеділок, 30 листопада. Обговорять закони про рішення конституційної кризи та про підтримку бізнесу.

Про це написав заступник голови фінансового комітету, нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що результати наради, яка розпочнеться в 9:00, вплинуть на порядок всього пленарного тижня. Поки невідомо, чи будуть запрошені на засідання члени уряду або інших відомств.

Нагадаємо, в суботу, 28 листопада, в Раді також пройшла нарада голів фракцій. На ній погодили законопроект про призначення голови Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Консультації щодо законопроекту про Конституційний суд України (КСУ) продовжаться.

Також виконуюча обов'язки голови Верховної ради України Олена Кондратюк заявила, що парламент готовий розглянути державний бюджет на 2021 рік у встановлені терміни.

Крім цього повідомлялося, що Верховна рада планує заслухати доповідь міністра охорони здоров'я України Максима Степанова про ефективність карантину вихідного дня. У разі необхідності рішення уряду буде відкориговано.

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