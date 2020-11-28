ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Рада может откорректировать карантин выходного дня

Киев, Суббота 28 ноября 2020 15:58
Рада может откорректировать карантин выходного дня
Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада планирует заслушать доклад министра здравоохранения Украины Максима Степанова об эффективности карантина выходного дня. В случае необходимости решение правительства будет откорректировано.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

"На следующей неделе будем слушать доклад, сработало ли это и насколько. Будем делать некий ретроспективный анализ этой инициативы. Если не сработало, будем корректировать", - сказал он.

Напомним, Кабмин ввел в Украине карантин выходного дня до конца ноября 2020 года. Кроме того, правительство обязало украинцев находиться на улице с документами.

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, эффективность карантина выходного дня можно будет оценить к 1 декабря. Тогда можно будет понять, сработали ли ограничения в этом виде.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", мнения украинцев в отношении решения правительства вести карантин выходного дня разделились поровну. Половина опрошенных (49%) поддерживают, столько же против.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество карантинВерховная РадаКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь