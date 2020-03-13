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Главы фракций в Раде просят СНБО составить перечень первоочередных законопроектов

Новости » Политика     13.03.2020 - 23:02
Главы фракций в Раде просят СНБО составить перечень первоочередных законопроектов
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

В Раде уже получили необходимую информацию от санитарного врача по ситуации в стране

Главы фракций Верховной рады обратились к Совету нацбезопасности и обороны (СНБО) с просьбой сформировать перечень первоочередных законопроектов, которые нужно принять на заседании парламента. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера на канале "Украина", передает РБК-Украина.

По его словам, председатели фракций уже заслушали информацию от главного санитарного врача о ситуации в стране.

"Мы уже буквально вчера собрали всех председателей фракций. Заслушали главного санврача, главу ГСЧС, председателя ГПСУ. Наработали ряд решений. Направили их сегодня на СНБО", - сказал Арахамия.

Он уточнил, что главы фракций попросили в течение двух-трех дней составить перечень всех законопроектов, которые нужно будет немедленно менять.

"Например, для того, чтобы изменить закон о госзакупках и закупать без тендера вещи в такой чрезвычайной ситуации. Для того, чтобы принять законы - надо их сначала разработать", - заявил Арахамия.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с коронавирусом в Украине. В частности, Украина закрывает границу для иностранцев на две недели.

Также 11 марта Кабинет министров Украины ввел по всей стране карантин сроком на три недели. Так, с 12 марта по 3 апреля в стране будут закрыты все школы, детские сады и вузы.

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