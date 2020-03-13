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Голови фракцій у Раді просять РНБО скласти перелік першочергових законопроектів

Новини » Політика     13.03.2020 - 23:02
Голови фракцій у Раді просять РНБО скласти перелік першочергових законопроектів
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

У Раді вже отримали необхідну інформацію від санітарного лікаря щодо ситуації в країні

Голови фракцій Верховної ради звернулись до Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) з проханням сформувати перелік першочергових законопроектів, які потрібно ухвалити на засіданні парламенту. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера на каналі "Україна", передає РБК-Україна.

За його словами, голови фракцій вже заслухали інформацію від головного санітарного лікаря щодо ситуації в країні.

"Ми вже буквально вчора зібрали всіх голів фракцій. Заслухали головного санлікаря, голову ДСНС, голову ДПСУ. Напрацювали низку рішень. Направили їх сьогодні на РНБО", - сказав Арахамія.

Він уточнив, що голови фракцій попросили впродовж двох-трьох днів скласти перелік всіх законопроектів, які потрібно буде негайно змінювати.

"Наприклад, для того, щоб змінити закон про держзакупівлі і закупати без тендера речі в такій надзвичайній ситуації. Для того, щоб закони прийняти - потрібно їх спочатку розробити", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про рішення Ради національної безпеки і оборони України у зв'язку з коронавірусом в Україні. Зокрема, Україна закриває кордон для іноземців на два тижні.

Також 11 березня Кабінет міністрів України ввів по всій країні карантин терміном на три тижні. Так, з 12 березня по 3 квітня в країні буде закрито всі школи, дитячі садочки і виші.

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